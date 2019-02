¿Lizbeth quiere olvidar el trago amargo de Badabun lanzándose para diputada?

Tijuana, Baja California.- Desde hace unos días la presentadora de Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez , se ha mantenido bajo los reflectores por la situación del capítulo número 64 de la sección de Badabun, y este día vuelve a provocar el revuelo pero por algo muy ajeno al programa, pues se podría lanzar como diputada.

En redes sociales se ha difundido la imagen de Lizbeth en un cartel como candidata a una diputación local en Tijuana, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Aunque esta noticia dividió opiniones, pues mientras algunos celebraban que Rodríguez pudiera ser diputada otros consideraban que esto no era adecuado.

Cabe resaltar que la información es totalmente falsa, pues fue publicada por El Ruinaversal, un sitio muy famoso por hacer noticias falsas o de broma.

En la nota de El Ruinaversal, se agregó una entrevista con la conductora de Badabun, en la que da los pormenores de esta supuesta candidatura.

La gente critica a las figuras publicas cuando se lanzan como candidatos, yo misma me he burlado de Carmen salinas, Sergio Mayer y Ernesto D´alessio , pero realmente estar del otro lado del espejo te muestra un panorama diferente”, se lee en la entrevista falsa.

En la supuesta charla Lizbeth también habla de cómo su fama por Exponiendo Infieles la ayudaría a conseguir la diputación.

No voy a usar mi fama en Badabun, pero por supuesto que eso me pone un paso delante de los demás candidatos. Quiero que sepan que así como me esfuerzo en combatir y acabar con las infidelidades, así tambien puedo acabar con la corrupción, mañas y malos manejos de los gobernantes de la mafia del poder”.