"Llegaba a mi casa a llorar": Dulce María revela cómo fue su vida tras fin de RBD

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Dulce María, reveló el duro momento que ocurrió en su vida durante el fin de la telenovela Rebelde y la separación del grupo RBD.

Dulce María aseguró que tenía la sensación de no querer hacer nada tras haber terminado este importante proyecto en su vida.

Fue muy fuerte porque para mí como que no hubo ese duelo que yo necesitaba. Son tantas cosas que se mueven, que cambian en tu vida, que ya terminando la novela me entró una crisis... Llegaba a llorar a mi casa. Y de empezar a hacer mi disco de solista y me entró una onda de no querer hacer nada”.