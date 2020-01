¡Lloraba en el baño! Ingrid Coronado revela el tormento que vivió en 'VLA'

Ciudad de México.- Ingrid Coronado abrió su corazón y mediante un video en su canal de YouTube explicó las razones por las que decidió abandonar el programa Venga la Alegría luego de años al aire.

La exitosa conductora reveló a detalle que vivía un gran tormento al trabajar en el matutino de TV Azteca y confesó que su labor no la hacía nada feliz.

No puede ser que esté en un lugar donde soy tan infeliz, no estoy en condiciones de seguir haciendo este trabajo, pues entonces, ahora sí que con todo el dolor, con todo el terror y miedo que ustedes se podrán imaginar, tomé la decisión de salir de ese programa", dijo la exesposa de Fernando del Solar .

Asimismo, Coronado confesó que llegó al grado de esconderse a llorar mientras entraban los cortes comerciales.

Me costaba trabajo concentrarme... me costaba trabajo para sonreir, de pronto en los cortes comerciales me metía al baño a llorar", recordó la conductora.