"Lloraba muchísimo": Hijo de Derbez recuerda su dura infancia sin su padre

Ciudad de México.- A solo unos días del estreno de la serie familiar De viaje con los Derbez han salido a la luz diversas problemáticas y polémicas entorno a los parientes del comediante mexicano, Eugenio Derbez.

Ahora su hijo José Eduardo Derbez confesó que su infancia fue muy dura pues casi no miraba a su padre, debido a las prohibiciones de Victoria Ruffo, pero destacó que su madre le dio “muchísimo amor”.

Asimismo, Eugenio aprovechó para confesar que temía por la estabilidad de José Eduardo, sin embargo, con este viaje que compartieron en Marruecos se dio cuenta que él es su hijo “más ubicado”.

En este viaje me has enseñado que el que más me preocupaba, hoy es el que me preocupa menos. Que el que yo sentía que no estaba en el camino correcto, es al que siento más ubicado y me siento muy orgulloso de ti”, destacó Derbez.