"Lloré de tristeza": Andrea Legarreta revela qué le dijo la exesposa de Adame

Ciudad de México.- Andrea Legarreta reveló que luego del audio en el que Alfredo Adame aseguraba que ella mantenía una relación íntima con un alto ejecutivo de Televisa a pesar de estar casada con Erik Rubín, una de las personas que más le han demostrado su apoyo es Mary Paz Banquells, exesposa del actor.

Durante la inauguración de un gimnasio en Guadalajara, Andrea contó:

Posteriormente, Legarreta decidió compartir con los reporteros parte del mensaje que la ex de Adame le envió.

No la voy a ventilar del todo, porque no es justo, me pone: ‘me siento muy avergonzada por mis hijos que llevan el apellido de esta persona, más pena me da que tus hijas tengan que pasar por lo mismo que pasaron mis hijos al oír a un personaje tan enfermo, hablar de su madre de esa manera’, y bueno, mucho más”.