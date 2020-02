'Lloverán' millones: El plan de Meghan y Harry para ser ¡más ricos que la reina!

Reino Unido.- Luego de la inesperada renuncia de Meghan Markle y el Príncipe Harry a la realeza, sus seguidores se han preguntado qué harán los aún duques de Sussex para ganar dinero, ya que deben devolver millones a la Corona tras su salida pero quieren ser "financieramente independientes".

Sus gastos ya están 'por las nubes' y con su cambio de residencia -del Reino Unido a Canadá e incluso Los Ángeles-, Meghan y Harry estarían en 'aprietos' para devolver tanto dinero rápidamente. O al menos, eso se creía antes de que se difundiera cuánto ganaron por reaparecer después del Megxit en Miami.

Los duques encontraron la fórmula perfecta para ganar mucho dinero muy rápido: pláticas en prestigiosos eventos. Su primera aparición pública luego de su salida de los deberes reales fue en el JPMorgan AIS (Alternative Investment Summit), realizado anualmente en Miami, Florida.

A esta cumbre acuden, en su mayoría, multimillonarios de la talla de Bill Gates y los más acaudalados de la élite deportiva, social y empresarial de Estados Unidos. Básicamente, hablar frente a una multitud de este calibre les haría volverse millonarios otra vez.

Los duques acudieron a la gala en el exclusivo 1 Hotel in South Beach. De acuerdo con Ronn Torossian, el director ejecutivo de 5W -empresa de relaciones públicas-, la presencia de la pareja en el evento les pudo haber hecho ganar, incluso, hasta un millón de dólares.



El ejecutivo habló de los lujosos detalles que involucran asistir y dar una plática en tan prestigioso evento:

Es de imaginarse que los volaron en un jet privado de Canadá a Miami, que tuvieron a su disposición una suite de lujo en un hotel y un equipo para ayudarlos con su 'look', eso podría costar entre 100 y 250 mil dólares (…) Harry y Meghan serán los oradores mejor pagados que existen en el mercado corporativo. No me sorprendería que ganaran más de un millón de dólares. Durante el año, su poder de ganancia podría ser ilimitado", declaró para el Daily Mail.