“Lo abandonó como si fuera un perro”: Viuda del hombre que Pablo Lyle asesinó

Miami. Florida.- El actor de Pablo Daniel Lyle López, mejor conocido como, Pablo Lyle será llevado a juicio en pocos días debido a la acusación de homicidio involuntario, donde presumiblemente mató de un golpe a un hombre de nacionalidad cubana.

La viuda del hoy occiso, Mercedes Arce brindó una entrevista para el programa Suelta la Sopa, en donde confesó no ver ningún tipo de arrepentimiento del artista mexicano.

Desgració dos familias, desgració la de nosotros, y desgració la de él también (…) no hay nada más lindo que tener una conciencia limpia, y yo creo que cada noche que ponga la cabeza en la almohada a él tendrá que venir el pensamiento lo que hizo (…) no le veo en su rostro ningún arrepentimiento”, manifestó.

De la misma manera, Arce expresó su descontento por la forma en que Lyle se fue del lugar tras golpear a su pareja.

Me lo dejaron abandonado como si fuera un perro, él no era un perro, él no era un desamparado, pensaban que era un borracho que estaba desamparado, (pues) no”.