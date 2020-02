"Lo amo": Hijo de Gloria Trevi habla por primera vez de su "verdadero" padre

Ciudad de México.- Ángel Gabriel, hijo de la exitosa cantante, Gloria Trevi, sorprendió al reportero que le cuestionó sobre quien era su "verdadero padre" con una inesperada respuesta que el joven le dio acerca de este.

Dado que el joven se lanzó recientemente como cantante ha dado entrevistas y ha sido acediado por la prensa y un atrevido periodista le preguntó si el sabía quien era su "verdero padre".

Ángel impactó cuando muy seguro y sin duda se refirió a la actual pareja de su madre, Armando Gómez, como su "verdadero padre" asegurando que el le había dado todo y que lo amaba demasiado.

Yo tengo un padre y es Armando Gómez, él es quien me crió, me enseñó todo lo que sé y me dio la disciplina y necesidad de ganarme las cosas. Lo amo demasiado", respondió Gabriel.