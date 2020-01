"Lo cabr...": Karla Gascón se sincera sobre lo que más extraña de ser hombre

Ciudad de México.- Karla Sofía Gascón reapareció en el programa Hoy para revelar que se encuentra a escasas horas de recibir su identificación oficial como mujer en México; sin embargo, sorprendió al declarar que aún extraña cosas de su pasado como Carlos Gascón.

Ante la sorpresa de Andrea Legarreta al ver la reacción de Karla Sofía tras ver sus imágenes como Carlos, Gascón explicó:

Sí da cosita a veces, me dan ganas de llorar, pero no puedo llorar ahora porque tengo las pestañas así y se estropean… obviamente si extraño algunas cosas, pero estoy muy feliz con la decisión y con todo lo que he hecho y con mi vida actual, estoy muy contenta".