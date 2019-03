“Lo extraño”: Ana Bárbara llora desconsolada por su hijo Emiliano

Ciudad de México.- Con la voz entrecortada, recostada y con lágrimas corriendo en sus mejillas, Ana Bárbara compartió a sus miles de seguidores de Instagram su sentir luego de que su hijo tuviera que partir de casa para ir a la escuela, esto después de unas divertidas vacaciones en familia.

Tras vivir gratos momentos durante su periodo de descanso, la cantante y sus hijos volvieron a casa y despidieron a Emiliano, el mayor de sus retoños que por sus estudios debe decir adiós a su hogar en su comienzo de clases.

Bueno me encantaría siempre ser la mujer súper alegre, como ayer que estaba en vacaciones con mis hijos y así. Y bailo y todo, pero ya cuando se tienen que ir y todo, no sé si les pase igual, pues da tristecilla y lo empiezo a extrañar… Todos los momentos y luego los ves tan grandes, y más que me tocó ver un pedacito del video de Y lo busqué, donde Emiliano era un niñito de dos años y ahora lo veo que se tiene que ir a la escuela y no sé. Pues está bien, y no estoy triste, triste, solamente lo extraño y ya”, dijo Ana Bárbara en un video donde se le ve visiblemente afectada.