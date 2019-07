Lo hace de nuevo: Celia Lora, ligera de ropa 'roba' suspiros en Instagram

Ciudad de México.- No hay día que la modelo Celia Lora no enamore más a sus seguidores de Instagram con fotos espectaculares donde no solo muestra cómo disfruta de la vida, sino que comparte su sensualidad y belleza.

Hombres y mujeres son los que aclaman la magna belleza de Lora, a quien en cada publicación llenan la zona de comentarios de diversos halagos.

La red social de los fans de la hija del rockero Alex Lora compartió una picantes foto donde se le puede ver mirándose en un espejo, con casi nada de ropa, en donde lo más destacable es su prominente trasero.