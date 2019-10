¡Lo hace de nuevo! Martin Scorsese vuelve a criticar películas de Marvel

Estados Unidos.- El famoso cineasta, Martin Scorsese, durante el Festival de Cine de Londres, donde prsentó su filme, Irishman, volvió a referirse sobre las películas de Marvel y recalcó su opnión acerca de que "no son cine", además de agregar nuevos comentrios al respecto.

No son cine, son algo más, no deberíamos ser invadidos por eso. Necesitamos que los cines enfrenten esto y muestren películas que sean filmes narrativos", expresó Scorsese.

Cabe recordar que Scorsese despertó la molestia de los millones de seguidores del MCU ante su comentario y tuvo la respuesta de varios miembros del universo, incluido el del héroe favorito de miles, 'Iron Man'.

Martin señaló que ese tipo de películas no son cine, pese a que tienen grandes producciones bien realizadas, con actores que dan todo de si mismos para crear un personaje entrañable, incluso admitió que admira el trabajo pero que para él sigue sin ser cine.

Los cines se han convertido en parques de diversiones. Todo eso está bien, pero no invadan todo en ese sentido. Eso es bueno para aquellos que disfrutan ese tipo de película y, por cierto, sabiendo lo que pasa en ellas ahora, admiro lo que hacen. No es lo mío, simplemente no lo es. Es crear otra clase de audiencia que piensa que el cine es eso", concluyó el cineasta.