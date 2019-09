¡Lo hizo de nuevo! Predicción de Mhoni Vidente sobre Ricky Martin se cumple

Ciudad de México.- El cantante, Ricky Martin, durante el recibimiento de su reconocimiento por su labor en defensa de la comunidad LGBTQ+ en la 23rd Annual National Dinner de Human Rights Campaing anunció que muy pronto será padre por cuarta ocasión.

El interprete de Vive la Vida Loca al recibir su reconocimiento dio un discurso en el que dejo a todos los presentes y oyentes sumamente sorprendidos al anunciar que próximamente se convertirá en padre nuevamente.

Jwan, te amo, mis gemelos bellos, Valentino y Mateo, los amo con todo mi corazón, ustedes son mi fuerza, me inspiran todos los días para hacer lo que estoy haciendo, Lucía, mi niña no está aquí con nosotros, se quedo en casa con la abuela, es la luz de mi vida... Y, por cierto, estamos embarazados, ¡Estamos esperando un bebé! Me encantan las familias grandes", dijo Ricky.