"Lo hizo por amor": Selena Gomez justificaría maltrato de Justin Bieber

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Selena Gomez, causó gran controversia en su reciente entrevista en la plataforma Genius, pues sus fans aseguran que justificó los maltratos recibidos de su expareja más polémica, Justin Bieber.

Gomez señaló que con los años ha descubierto que los adolescentes buscan herir a sus parejas pus les genera una satisfacción, ya que eso demustra que realmente están interesados en ellos y su amor, lo que fue tomado como una manera de justificación a Justin por los maltratos e infidelidades a lo largo de los 10 años que formaron parte de la vida del otro.

He escuchado y experimentado, y creo que los hombres y las mujeres lo hacen, especialmente los adolescentes y los jóvenes enamorados, acerca de la satisfacción (que produce) lastimar a alguien, porque sabes que les importa. He tenido a alguien que realmente me dijo eso antes", dijo Selena sin mencionar nombres.