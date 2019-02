"Lo mejor de ser mujer es que siempre te afrontas a todo lo que viene": Yalitza

Ciudad de México.- Durante un entrevista, la actriz Yalitza Aparicio habló de lo orgullosa que se siente de ser de origen indígena y reveló de las dificultades por las que pasó para conseguir trabajo.

Lo mas difícil es que hay puertas que se te cierran. En ocasiones me encontré con personas que consideraban que por el hecho de ser mujer no estabas apta para ciertos trabajos, o que no eras lo suficientemente competente para trabajar en trabajos que están considerados para hombres, por decir que tienen fuerza o agilidad y tú eres mujer y no puedes estar ahí”, explicó la protagonista de Roma.