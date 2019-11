¿Lo opaca? 'Chente' Fernández no va a debut de nieto en palenque por esto

Las Vegas, Estados Unidos.- El gran asunte en el debut de Alex Fernández en palenque fue su abuelo, Vicente Fernández, una situación de la que el joven y talentoso cantante habló.

En declaraciones para Ventaneando desde Las Vegas, el hijo de Alejandro Fernández reveló cuál fue la razón por la que el 'Charro de Huentitán' no estuvo presente en su primera presentación en palenque, la cual tomó lugar en las Fiestas de Octubre de su natal Guadalajara.

Él al principio me dijo que a el obviamente le gustaría ir a darme la patadita de la suerte, pero después me dijo que sinceramente me podía quitar atención y que a lo mejor me podía perjudicar más el hecho de que él fuera de lo que me hubiera ayudado... Que mejor yo fuera y que todo lo que pasara fuera por mí y que me daba su bendición", expuso el joven.