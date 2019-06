"Lo siento si no la viste": Tom Holland revela otro spoiler de 'Avengers'

Reino Unido.- Avengers: Endgame llegó a los cines hace poco menos de un mes pero tal parece que muchos no han visto esta película, pues les molestó que Tom Holland hablara sobre un aspecto importante del final de los Vengadores.

El joven actor estuvo invitado en uno de los programas más vistos de la noche en Reino Unido, el Graham Norton Showha.

Recomendación: Si aún no has visto Endgame te recomendamos que no continúes leyendo.

Tom se encontraba dando detalles del próximo filme, Spider-Man: lejos de casa, cuando no tuvo reparo y reveló el final de la película que se estrenó en abril.

La película lidia con las ramificaciones de la muerte de Tony Stark. Lo siento si alguien no la ha visto pero si es el caso, entonces vives bajo una roca, para ser honesto", dijo Holland.

Este descuido del actor no es el primero, recordemos que en más de una ocasión se ha metido en problemas por hablar de aspectos de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel antes de que se estrenen.