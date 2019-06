Lo trae loco: Lewis Howes presume su amor por Yanet en Instagram Stories

Ciudad de México.- El nuevo novio de Yanet García, el exjugador de futbol americano Lewis Howes, parece estar encantado por la belleza de la regiomontana, así como por los detalles que enamorarían a cualquiera.

Así lo ha dejado ver el nuevo amor de la ‘Chica del clima’ en sus más recientes historias de Instagram, pues el conferencista motivacional no tuvo reparo en expresarse como un enamorado sobre Yanet.

Esto no parece no ser importante para muchos, pero nunca había estado con alguien que tuviera estos detalles y que pensara en mí para estos. De la nada, me llega una pizza en forma de corazón… es más de lo que había recibido jamás. Te amo amor @iamyanetgarcia”.

En la siguente postal se puede ver a ambos sonriendo y acompañó la imagen con un “extraño esta felicidad @imyanetgarcia”.

Además. a manera de respuesta, la conductora compartió una de las historias de su novio donde se les ve dándose un beso y con un texto que señala “hay algo mágico en ti @iamyanetgarcia”