“Logré escapar”: Almodóvar relata intento de abuso en colegio de curas

Roma, Italia.- En uno de sus recuerdos más estremecedores, el cineasta español Pedro Almodóvar hizo el revelador relato a Vanity Fair Italia de la situación que se presentaba en el colegio de curas al que asistía cuando niño: abusos y acoso de parte de los clérigos, un ultraje de cual él logró escapar cuando intentaron hacerle lo mismo que a sus demás compañeros.

El director repasa aquellos recuerdos en esta entrevista, justo cuando se encuentra de promoción de su última película, Dolor y Gloria, de tintes autobiográficos y con la que competirá en Cannes.

Almodóvar también critica la gestión de estos casos que hizo la Iglesia por entonces:

En este sentido alude a la responsabilidad del Vaticano:

No sé si el Papa está haciendo una revolución o si no está haciendo nada. Lo que sé es que no está haciendo lo suficiente, no solo contra los abusos sino acerca de la sexualidad de los curas", sostiene.