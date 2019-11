'Loki' estará de regreso en el Universo de Marvel; Kevin Feige lo confirma

Ciudad de México.- Después de haber visto la muerte de 'Loki' a manos de 'Thanos' en Avengers: Infinity War, muchos fans de este personaje han especulado sobre algún regreso al MCU.

Es por ello que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha decidido revelar detalles ineditos sobre el futuro de 'Loki' y su próxima seria a estrenar en Disney+.

Esta producción por streaming tendrá relación directa con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde además 'Scarlet Witch' tendrá un protagonismo significativo.

Ante esto, se confirma que 'Loki' está oficialmente de regreso en el Universo de Marvel, aunque, probablemente sea un universo paralelo creado por el antihéroe.