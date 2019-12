Lolita Ayala se rehúsa a toda propuesta para regresar a Televisa

Ciudad de México.- La periodista mexicana, Lolita Ayala, confesó que Televisa la ha buscado para que regrese a la televisora, pero ella en todo momento se ha negado a regresar.

Luego de tres años de haber dejado de salir al aire, informó que el consorcio de Sán Ángel ha mostrado interés por su regreso, sin embargo ella quiere hacer algo donde salgan “cosas bonitas”.

Hace un tiempo me hablaron para regresar a otro noticiero igual pero definitivamente después de 45 años ya no quise noticiero cotidiano, todos los días, mejor un fin de semana, un programa grabado. Me encantaría un noticiero de solo cosas bonitas por ejemplo”, indicó.