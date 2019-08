Lolita Cortés habla por primer vez del romance que tuvo con su hermano

Ciudad de México.- La actriz de comedia musical, Lolita Cortés, reveló cómo comenzó su historia de amor con su medio hermano, Sergio Romo, con quien tiene dos hijos.

A los 20 años me fui de gira con Qué plantón y me encuentro a mi hermano en Monterrey, que era mi hermanastro. Entonces cuando yo lo vuelvo a ver de niña que me fascinaba, de grande me enloquecía".