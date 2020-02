Lorena Herrera 'destroza' a famosas que suben fotos en tanga: "No somos carne"

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana, Lorena Herrera, lanzó una dura crítica en contra de sus compañeras del medio que suelen posar en tanga y comparten estas instantáneas en redes sociales a fin de conseguir más seguidores.

A pesar de que la guapa morena de 53 años también suele aparecer en poca ropa, explicó que considera que las famosas no deberían exhibirse de esa manera.

No me parece correcto que alguien que esté en el medio se la pase subiendo fotos en tanga ¿sí me entiendes? No somos carne nada más", comentó Lorena.