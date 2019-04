Lorena Herrera habla sobre el acoso que sufrió por parte de un director

Ciudad de México.- La actriz Lorena Herrera es una de las mujeres más sensuales de todo México, y sin duda esto ha sido motivo de mucha de su fama, pero además de diversos problemas, pues constantemente ha sufrido de acoso y esta vez, la famosa confesó cuál ha sido su peor experiencia.

Lorena ha hablado sobre su situación más traumática con un hombre que tenía un puesto de trabajo que ella quería. Contó que en una ocasión decidió aceptar una entrevista para el papel de una película, donde el productor la acosó de una forma grotesca.

Con un productor me fui a entrevistar para una película, yo siempre he vestido como muy llamativo, siempre vestí muy sexy, el productor estaba enfrente de mí, me cuestionaba sobre la película y que me quería contratar” expresó.