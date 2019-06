Lorena Herrera reacciona a tema de Gloria Trevi que ‘copiaría’ su estilo

Ciudad de México.- Lorena Herrera fue cuestionada sobre las aparentes similitudes que guardan su tema de 2015 Masoquista y la canción Ábranse perras recientemente lanzada por Gloria Trevi, sencillos que en algunas partes emplean las mismas frases o referencias.

La también modelo aclaró que las expresiones contenidas en la música que ha creado del género que ella identifica como ‘electro gay pop’ son propias de la comunidad gay, y que además de Trevi otros famosos han comenzado a componer temas musicales que incluyen dicho estilo en el que se le considera pionera.

No he escuchado el tema, ya me han dicho que tiene muchas frases como las que yo utilizo en mis sencillos y todo esto. Estoy casi segura de que en el 2015, que fue cuando yo saqué Masoquista, yo era la única que cantaba ese tipo de música, por eso yo, yo le puse ‘electro gay pop’, porque es electrónico, es pop, pero tiene algo de gay por las frases”, expuso Herrera en entrevista para el programa De Primera Mano.