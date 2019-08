Lorena Herrera revela el duro momento que vivió hace 15 años y que la traumó

Ciudad de México.- A pesar de que es un evento que pasó gace más de 15 años, Lorena Herrera confesó que quedó traumada y que hasta el momento vive con miedo, por lo que prefiere no ver ni siquiera la televisión.

La inminente etapa de inseguridad que se vive en México no ha dejado exento a los famosos.

La actriz y cantante detalló que los asaltos y robos de los que ha sido víctima la han marcado, y aunque ya pasaron muchos años, aun no se ha podido recuperar.

La artista mexicana reveló que hasta al caminar por las calles de la Ciudad de México se siente insegura.

Ya no sabe uno para dónde correr, las cosas están terribles aquí en la ciudad y pues te ibas a provincia, pero ahora en los pueblos también están horribles las cosas, como dicen pueblo chico, infierno grande. Te vas a Estados Unidos y allá hay masacres y entonces no sabes dónde protegerte”.

También detalló que prefiere no enterarse de las noticias terribles para así mantener la paz y tranquilidad en su vida.

Yo no veo tele, no veo las noticias porque hay mucha inseguridad, hay mucha violencia, andas por las calles y no vas tranquila, si de por sí las cosas no están bien, pues para qué ver cosas que te ponen aún peor. Quizá es mejor no enterarte de nada. Ningún gobierno va cambiar esto”.