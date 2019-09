Lorena Meritano da detalles de la relación de Yolanda y Verónica Castro

Ciudad de México.- La modelo y actriz, Lorena Meritano, durante un entrevista en el programa argentino, Todas las Tardes dio detalles de la relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro.

Yolanda Andrade es una mujer que adoro, que quiero con toda mi alma. Ella hizo algún tipo de alusión a eso en el programa, lo cual a mí me sorprende muchísimo. Ni te lo afirmo ni te lo desmiento. Jamás hablé de mi cama. Mi intimidad es mía", dijo.

A lo que además agregó que ambas tuvieron una larga relación y compartió tiempo con ellas cuando estuvo en México.

Lo que diga Yolanda está bien. No es una mujer de inventar, de mentir. Yo sí sé que ella tuvo una relación larga con Verónica Castro y estuvieron muy enamoradas. Yo no compartí momentos con ellas porque yo no vivía en México", aseveró.