Lorenzo, esposo de Edith González, estaría en lucha por tutela de Costanza

Ciudad de México.- Lorenzo Lazo, esposo de la fallecida Edith González, estaría dispuesto a luchar por la custodia de Constanza, la hija de la actriz, producto de su relación con Santiago Creel, de acuerdo con la revista TVNotas.

Sin embargo, desde que Edith falleció el pasado 13 de junio se reveló que su última voluntad era que su hermano Víctor Manuel se hiciera cargo de la adolescente.

Un informante confesó a la mencionada fuente que Lorenzo siente mucho cariño por la pequeña Constanza, y que el afecto es reciproco.

Asimismo, el informante ha asegurado que Santiago Creel no ha pedido la tutela de Constanza.

Dejó en claro que su relación con ella no cambiaría, que seguiría viéndola y cubriendo sus gastos, pero que no podían estar juntos porque la niña no se sentiría a gusto, pues no está acostumbrada a él”.