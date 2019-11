Loret de Mola revela cuánto se pagó de rescate por liberar a Alejandro Sandí

Ciudad de México.- Después de haberse revelado que el actor de El Señor de los Cielos Alejandro Sandí y el ciudadano francés Frédéric Michel habian sido liberados, ahora el periodista Carlos Loret de Mola confirmó más detalles de la noticia.

Además, Loret de Mola, dio algunos datos sobre el presunto cobro del rescate.

Se pagó un 'rescate mínimo, menos del 10% de lo pedido' por la liberación del mexicano y el francés, me dicen fuentes. La negociación la hizo la Comisión Nacional AntiSecuestros. Su hipótesis es que se trató de un secuestro aleatorio: no iban por ellos, no los estudiaron".