¡Los 90 regresan! Elenco de 'Ni idea' se reúne a casi 25 años del filme

Los Ángeles, EU.- Practica tu jerga de los años 90 porque el elenco de la exitosa película de 1995, Ni idea que incluye a las estrellas Alicia Silverstone, Paul Rudd , Donald Faison y Breckin Meyer, se reunieron el fin de semana en el Chicago Comic & Entertainment Expo.

Los actores se reunieron para reflexionar sobre el impacto cultural de esta película, derramar un poco de té detrás de escena y honrar a su difunta coprotagonista Brittany Murphy.

Silverstone, cuya memoria de haber trabajado en la película es bastante irregular, recordó lo diferente que se sentía en ese momento de su álter ego en la pantalla, que se convirtió en una plantilla de la que muchas futuras heroínas adolescentes podrían tomar prestado.

Me encantó ser Cher. Fue un personaje muy divertido y trabajar con estos chicos, cada uno de ellos fue muy divertido. No sabía quién era esa chica, así que fue muy divertido ser ella. Porque no fue como viví mi vida real".