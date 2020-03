Los 'Avengers' regresan: Disney planearía estrenar en cines 'Endgame'

Estados Unidos.- Disney planearía estrenar por tercera ocasión el filme de Avengers: Endgame en salas de cine, una vez se levante el aislamiento total y se abran nuevamente los establecimientos, esto como una estrategia para erradicar el miedo que generó el coronavirus en las personas el estar muy cerca o en lugares concurridos.

Según el medio We Got This Covered, la empresa quiere relanzar la exitosa película no con el fin de generar más dinero a su costa, sino que buscan salvar la industria del cine erradicando el miedo de estar en lugares concurridos y en donde se tendría que estar cerca de otros.

Como se sabe el Covid-19 ha atacado con fuerza a diversos países del mundo y ha ocasionado la muerte de más de 19 mil personas, por lo que el temor a contraer el virus es muy elevado y el aislamiento puesto por el Gobierno o autoimpuesto a dejado desérticas las calles y los establecimientos como los cines, que también tuvieron que cerrar por seguridad a los empleados.

Disney espera que el gran éxito que tuvo Endgame sirva para atraer de nuevo la atención y así eliminar ese temor, además de ser una prueba para saber su el público asistiría al estreno de Black Widow, el cual habría sido los primeros de mayo, comenzando por China, quien ya está regresando poco a poco a la normalidad.