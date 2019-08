¿'Avengers' regresan? Director confirma quinta entrega de la película

Estados Unidos.- Durante una entrevista en la reciente Comic-Con, el director del MCU, Kevin Feige, reveló que la emblematica pelicula de Avengers tendrá una quinta entrega, sin embargo, está no llegará en la cuarta fase de este gran universo.

Y a pesar de que esto podría sugerir un reencuentro de los primeros super héroes vistos en está famosa y aclamada película, ese no es el caso pues señaló que en esta quinta parte se tratará de la consolidación de un nuevo equipo.

Será un equipo diferente al que hemos visto antes. De eso se trataba Endgame. Será una encarnación diferente, con algunas personas que ya conociste y otras que aún no conoces", reveló Kevin.

Sin embargo, también se señaló que esta nueva parte no será parte de la cuarta fase, misma que terminará con la entrega de Thor: Love and Thunder, por lo que es muy probable que llega en la quinta al lado de Captain Marvel 2 y Guardians of Galaxy Vol. 3.