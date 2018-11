'Los crímenes de Grindelwald' lideran las recaudaciones en taquilla

Ciudad de México.- La película Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald debutó al tope de las recaudaciones del fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá, con 62.2 millones de dólares, según cálculos de los estudios dados a conocer este domingo.

La oferta más reciente del multiverso Harry Potter no alcanzó a la primera de la serie, Fantastic Beasts and Where to Find Them de 2016, que debutó con 74 millones de dólares.

Dr. Seuss' The Grinch, con 38,1 millones, y Bohemian Rhapsody, con 15,7 millones, fueron segunda y tercera en las recaudaciones.