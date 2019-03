Los detalles de Joan Sebastian que Maribel Guardia atesora en su casa

Ciudad de México.- Maribel Guardia encuentra en su hijo, Julián Figueroa, y en su nieto un imborrable recuerdo de lo importante que fue en su vida Joan Sebastian, sin embargo, también cuenta con algunos objetos que el cantautor le regaló y que también le permiten mantener viva su memoria.

En una reciente entrevista para el programa De Primera Mano, la cantante compartió cuáles son esos obsequios del ‘Poeta del Pueblo’ que aún conserva en su hogar.

Tengo unas piedras que me regaló, hermosas, cuarzos que yo coleccionaba, me regaló un cuarzo gigante y otro también en forma de la virgen de Guadalupe. Los tengo en mi casa. Un San Miguel Arcángel y bueno, muchas cositas que tengo de recuerdo”, externó la modelo, para luego indicar que el recuerdo de Joan Sebastian vive en su mente y corazón.

Tras ser cuestionada sobre una posible participación en los homenajes por el natalicio del cantautor a celebrarse en Juliantla, Maribel Guardia dejó en claro una vez más que ella no forma parte de esas celebraciones y que los tributos que rinde a quien fue uno de sus grandes amores prefiere realizaros de forma privada.

En ese sentido, Maribel aclaró que no asistirá a la inauguración del Museo de Joan Sebastian ni a la colocación de un busto del fallecido artista en su tierra natal.

Le toca ir a la esposa. No me gusta como llegar a usurpar un lugar que no me corresponde… Joan yo lo voy a querer toda mi vida como el gran amigo que fue al final, un gran amor en su momento, el padre de mi hijo”, dijo la cantante.