Los espectaculares 'looks' de Yalitza y Marina de Tavira en los Ariel 2019

Ciudad de México.- La noche de ayer lunes se realizó la 61 entrega de de premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográcas (AMACC) o también conocidos como los Premios Ariel, gala en la que Yalitza Aparicio y Marina de Tavira deslumbraron con sus ‘looks’.

Celebrados en la Cineteca Nacional, actores, actrices y gente del medio y la industria del cine mexicano se dieron cita para celebrar lo mejor del cine local. Entre los asistentes, estuvo el equipo de Roma dirigida por Alfonso Cuarón.

La actriz Yalitza desfiló por la alfombra azul del evento, para esta ocasión, la también maestra eligió un vestido Prada bicolor con aplicaciones de cristal y un lazo con moño en la cintura. A pesar de que le hemos visto mejores looks, este no nos molesta del todo. No obstante, lo lució solo como ella sabe y su belleza irradió en todo el lugar.

Para este look, la protagonista de Roma optó por un peinado clásico amarrado con una media cola de caballo y pelo lacio. Yalitza combinó con joyería color verde. En cuanto el maquillaje, unos labios rojos y sombras rosas fueron las elegidas.

Marina de Tavira apareció por la blue carpet luciendo un vestido completamente blanco con detalles en lunares negros, manga tres cuartos y una sexy abertura desde el muslo.

En el cabello lució unas ligeras ondas, lo complementó con un maquillaje en tonos neutros, labios nude y grandes aretes, así como un anillo dorado en su mano derecha.