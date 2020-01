Los éxitos siguen: Selena Gomez se posiciona en el puesto 1 de los Billboard

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Selena Gomez, se posicionó en el primer lugar de la lista de música con 'Rare', su más reciente álbum, a tan solo una semana y media de haber sido estrenado a todo público.

En está ocasión fue la lista de los Billboard 200 la que la interprete de Look At Her Now conquistó, siendo esta la tercera en que lo logra, recordemos que en menos de 24 consiguió el privilegiado puesto en Spotify y en los Billboard 100.

La exestrella Disney compartió el logro en su cuenta de Instagram y agradeció a sus millones de fans para hacer posible ello y por amar su música.

¡Está oficialmente fuera! Estaba un poco avergonzada por pedirte que transmitieras o compraras mi álbum. Se sintió inauténtico. Muchas gracias por hacer que algo tan personal para mí sea un momento que nunca olvidaré. Todo lo que realmente deseo es que todos disfruten de la música y difundan el amor", escribió Selena.