Los hijos de Itatí Cantoral, orgullosos hasta de los memes de su madre

Ciudad de México.- José Eduardo y Roberto Miguel Santamarina se dicen orgullosos por el trabajo de su madre Itatí Cantoral en el teatro, y no se inmutan o apenan por los desnudos y las escenas tan fuertes que tiene que realizar en Atracción Fatal.

La he visto en algunos ensayos y honestamente me encanta su trabajo. Soy fan de la película y cuando supe que ella iba a ser Alex Forrest yo dije, no manches va a estar impresionante", indicó José Eduardo minutos antes de entrar a verla en la función de estreno hace una semana.