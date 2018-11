Los sensuales movimientos de baile de Thalía y Anitta sobre una mesa

Las Vegas, EU.- Una vez más, las redes sociales se rinden ante las travesuras y "locuras" de Thalía, ya que la cantante ha logrado sorprender a sus seguidores con un video en el que muestra su habilidad para el baile.

Sin embargo, la artista no estuvo sola en la tarea de mostrar su sensualidad a través de la danza, ya que la también intérprete brasileña Anitta se sumó a la espontánea presentación de baile que tanto revuelo genera en redes sociales.

Dado que esta noche se celebrará la gala más importante para la música latina, la 19 edición de los Latin Grammy, ambas cantantes se encuentran en Las Vegas y no desaprovechan ningún momento para convivir, pasarla bien y divertirse.

Por medio de su cuenta de Instagram, Thalía compartió el clip en el que aparece bailando junto a Anitta y sobre una mesa su tema I Want You, video que ya suma más de 100 mil 'me gusta'.

Esto pasa cuando dos seres con la misma locura se juntan", escribió la intérprete mexicana en la descripción del video.

La canción I Want You, lanzada en 2015 por Thalía, se posicionó en los primeros lugares de iTunes en Brasil después del video en el que las artistas bailan juntas sobre la mesa, además de que fanáticos brasileños tanto de Anitta como Thalía les exigieron a través de redes sociales un dueto.

Con el colombiano J Balvin y la cantante española Rosalía a la cabeza de las nominaciones, y con una conducción que quedará a cargo de Carlos Rivera y Ana de la Reguera, los Latin Grammy reconocerán esta noche a las más grandes estrellas de la música latina. Sin lugar a dudas, una gala imperdible.