"Los voy a matar": Galilea Montijo estalla por broma de Stanley y Mancera

Ciudad de México.- Galilea Montijo inició este jueves 12 de diciembre con el pie izquierdo pues denunció que fue víctima de una broma de sus compañeros, Paul Stanley y Mauricio Mancera.

La conductora del programa Hoy compartió en su cuenta de Instagram un par de historias en las que aparece furiosa tras la acción de Paul y Mauricio.

Galilea mostró que la bolsa donde guarda sus cosméticos está repleta de trozos de comida y migajas de pan, por lo que de inmediato señaló que unos de sus compañeros está detrás de la broma.

Vean quién hace el bullying, no no no, los voy a matar".