'Lose You To Love Me': El nuevo sencillo de Selena Gomez que los fans ya adoran

Estados Unidos. - La cantante Selena Gomez es una artista que en su carrera ha hecho muchas cosas pero en todo lo que hace siempre busca ayudar a otros de la manera que sea posible, ahora con este nuevo sencillo lo refleja nuevamente.

Hoy 22 de octubre, Selena estrenó su nuevo tema Lose You To Love Me, canción que según su intérprete tiene un gran significado pues en su cuenta de YouTube señaló que fue inspirada por muchas cosas que han sucedido en su vida desde el lanzamiento de su último álbum.

Además mencionó que desea que la gente sienta esperanza y sepa que podrá salir del otro lado más fuerte y en una mejor versión de sí mismos. Sin lugar a dudas esta chica impresiona tanto por sus éxitos como por su gran corazón.