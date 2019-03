Louis D'Esposito rompe con Dayanara Torres tras enterarse que tiene cáncer

Ciudad de México.- Dayana Torres, exesposa de Marc Anthony, está viviendo uno de los peores momentos en su vida, pues a escasas semanas de confesar que padece cáncer de piel, ahora se ha confirmado que rompió su compromiso matrimonial con Louis D' Esposito.

De acuerdo a la revista People en Español, una fuente cercana a la exMiss Universo contó que el copresidente de Marvel decidió terminar con ella porque la noticia sobre el cáncer fue mucho para él.

Su prometido le dijo ‘es too much for me’. (Además) le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él”, relató la persona a la publicación.