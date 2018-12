Lucero defiende a su hija de las críticas tras lanzamiento de tema con su papá

Ciudad de México.- Antes de ser una figura pública, una exitosa artista y la 'Novia de América', Lucero es mamá y ha dejado en claro que esa siempre será su prioridad.

Luego de que Mijares, exesposo de Lucero, y su hija, Lucerito, realizaran el dueto Vencer al Amor para el nuevo disco del intérprete, la jovencita se convirtió en el blanco tanto de comentarios positivos como de las críticas de usuarios de redes sociales.

Pese a que Mijares y Lucero han aclarado que la canción no es el lanzamiento de su hija al mundo de la industria musical, los señalamientos hacia Lucerito no se han hecho esperar.

Sin embargo, la joven está consciente de las implicaciones del ámbito artístico, pues su famosa madre siempre ha estado a su lado para apoyarla y orientarla con su ejemplo.

Asimismo, la cantante externó que sus hijos siempre contarán con ella para defenderlos y apoyarlos, e invitó a las personas a ser más respetuosas, pues ningún padre de familia desea que sus hijos reciban críticas y agresiones.

Por su parte, Lucero hizo hincapié en que su hija no debe ser juzgada como artista, ya que el lanzamiento del dueto con su papá no significa su inmersión al mundo de la música.

No es el lanzamiento, yo agradezco muchísimo que la gente no la vaya a juzgar o a criticar como si se estuviera lanzando artísticamente, no es la idea... Yo no me atrevería a ofender ni a herir a nadie y menos a un niño, a un joven, y menos a alguien que no es un personaje público como tal", dijo la cantante.