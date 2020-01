Lucero habla sobre su regreso a las telenovelas: "Yo no hago audiciones"

Ciudad de México.- La famosa cantante y actriz, Lucero sigue disfrutando de esta etapa en su vida, pues además de estar muy enamorada de su actual pareja, el empresario Michel Kuri, continúa trabajando en su faceta profesional como cantante, por lo que descarta hacer otro tipo de proyecto por ahora, como las telenovelas.

Durante su encuentro con los medios, Lucero fue cuestionada sobre la posibilidad de casarse con Kuri, a lo que inmediatamente explicó.

Yo pienso que como estámos tan contentos y tan enamorados y tan ilusionados, así como estámos por eso no pensamos en el matrimonio, no por una falta de compromiso ni de amor, al contrario, estámos tan unidos y nos queremos tanto y lo pasamos tan bien que estámos muy felices así, no es que le huyamos al tema", expresó la cantante.

Al respecto de un proyecto, pero dentro de las telenovelas, la llamada 'Novia de América' contestó:

El día que yo haga una novela se los voy a contar yo, y yo hablo de hechos y no de rumores que dicen por ahí, yo he leído bueno, repartos, historias, he leído una cantidad de rumores, que fui a hacer audiciones, no hago audiciones, hace 40 años que los productores me conocen, entonces yo no hago audiciones", aseveró la actriz.

Y sobre hacer una bioserie, la intérprete de Electricidad confesó:

Creo que es un gran homenaje para los artistas tener una serie de sus vidas, en mi caso me gustaría seguir escribiendo capítulos y que se haga más adelante, tal vez no todavía porque no hay final, creo que por otro lado no hay demasiadas anécdotas escondidas que se puedan contar, casi toda la gente de mi generación se sabe un poco mi historia, pero hay nuevas generaciones que no sabe de mis inicios de cómo estaba la cosa, y como sucedían los programas".

Por otra parte, Lucero aprovechó la oportunidad para responder a las personas que la criticaron por compartir una foto sin maquillaje.

Me gusta mostrarme un poco al natural porque decíamos mucha gente me conoce muy bien, lo cual bueno es confianza que ya nos tenemos desde hace mucho tiempo, y por otro lado pues que voy a esconder, todo el mundo sin maquillaje nos vemos diferentes, todas las mujeres tenemos defectos y virtudes", dijo la actriz..

Finalmente, descartó recurrir a las cirugías estéticas.

A mí me da miedo o sea prefiero ser más natural, yo no creo que no haya ninguna mujer de 50 años que tenga menos arrugas que yo, si hay mujeres con menos arrugas que yo es que traen mucho botox y se ven raras, o sea a mí no me gusta porque también siento que mucha gente me conoce desde hace mucho tiempo y es lógico el paso del tiempo o sea como un día amanecer y ya no voy tener ni una sola arruga", explicó Lucero.