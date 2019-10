Lucero le pone condiciones a Televisa para regresar a las telenovelas

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Lucero, informó que ha tenido pláticas con ejecutivos de Televisa, con el fin de conseguir que ella regrese a las telenovelas, a casi siete años ausencia.

Cabe mencionar que celebridad últimamente se ha enfocado en su carrera musical, aunque no le ha ido muy bien, pero es algo que a ella no le importa pues le ha puesto condiciones a la televisora de San Ángel, al negarse para hacer desnudos.

He visto algunas escenas que me agobian un poco y a mí me gustaría siempre conservar un poco más mi línea, respeto muchísimo el trabajo que hacen todos pero yo en mi caso, por mi línea lo que yo he hecho, me gustaría hacer algo más conservador dentro de que bueno son temas fuertes y todo”, mencionó.