Lucero, llena de proyectos: La actriz no descarta volver a las telenovelas

Ciudad de México.- La cantante Lucero se encuentra en un gran momento, pues los proyectos no le hacen falta. Con su disco Solo me faltabas tú que se encuentra en promoción y su participación en La Voz Kids, la artista no descarta sumar a sus actividades, la actuación.

Es una parte que yo no puedo abandonar, las novelas yo las amo y son parte de mi carrera, de mi vida, pienso que muchos fans, mucha gente, tiene ganas de verme actuando de nuevo, podría ser si sale algo interesante por ahí”, confesó la cantante sobre su regreso a las telenovelas.

Debido al auge que han tenido las bioseries, Lucero tampoco se negó a realizar un proyecto de este tipo, sobre todo por sus seguidores más jóvenes.

Probablemente si, que se escriban más capítulos en mi historia, que sea más adelante, probablemente, pero es muy bonito, porque hay mucho público joven que no saben cómo fueron mis inicios como empecé, muchos jóvenes me preguntan ‘cómo empezaste’”, contó.

Previo a estas declaraciones, la también actriz no descartó realizar un proyecto en la pantalla grande.

Siempre hay oportunidades, bonitas, aunque tendría que ser una historia que me enamorara para poder hacer cine”.

De esta forma, Lucero da una excelente noticia a sus fanáticos, y quizás en poco tiempo revele el nombre de su próximo proyecto actoral.