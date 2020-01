Lucero presume sus arrugas con orgullo: "No tengo nada qué esconder"

Ciudad de México.- Durante la develación de la placa por las mil presentaciones de La Jaula de las locas, Lucero habló de la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, donde aparece sin maquillaje y luciendo sus arrugas con orgullo.

Me gusta mostrarme un poco al natural porque mucha gente me conoce muy bien, es una confianza que nos tenemos el público y yo, además ¿qué voy a esconder? Todas las mujeres tenemos defectos y virtudes y yo lo que trato es compartir momentos que me parecen bonitos”

También explicó que a ella no le gusta recurrir a recursos como el botox para lucir más joven, primero porque le da miedo y segundo prefiere lucir natural.

No creo que haya una mujer de 50 años que tenga menos arrugas que yo, si lo hay es que usan mucho botox y se ven raras. A mí no me gusta y es lógico el paso del tiempo, yo prefiero envejecer con dignidad; yo no sé si algún día decido hacerme un arreglo pero por el momento me siento bien".