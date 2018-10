Lucero se presenta en un palenque de Jalisco y no llena ni la mitad

Guadalajara, Jalisco.- Lucero se presentó en el Palenque de Fiestas de Octubre en Jalisco ante 2 mil 500 personas, teniendo el inmueble una capacidad para 5 mil 500 gentes.

El show musical dio inicio en punto de la medianoche del viernes con canciones como Sobreviviré y Electricidad, y aunque era poca la audiencia, el profesionalismo y entrega de la artista a su público, se notó en todo momento.

Guadalajara ¡ves como eres muy bonita! Y tú gente más. Tenía muchos años que no venía y estoy muy contenta de volver. Mucha gracias por estar aquí", saludó la también llamada Novia de América.

Previo al show, la cantautora ofreció una rueda de prensa, en la que admitió que en 2019 volverá a la televisión.

No es telenovela, no tiene que ver con la actuación, pero es un proyecto que va de la mano con la música que estará al aire en televisión abierta el año que viene. Todavía no damos el aviso oficial".