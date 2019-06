Lucero sobre matrimonio con Mijares: "Nunca me sentí usada, ni obligada"

Ciudad de México.- Durante muchos años Lucero y Manuel Mijares formaron una de las relaciones más estables y solidas en el mundo del espectáculo, sin embargo, muchos rumores apuntaban a que todos se trato de un matrimonio arreglado.

Según afirmaron varios medios en su momento, los cantantes llegaron a un acuerdo con Televisa por la popularidad que gozaban ambos, pero en 2007, luego de una década de matrimonio, se divorciaron.

Nunca me sentí usada, ni obligada, ni forzada, todo se daba bien, no era como: 'No, no puedes salir con tus amigos porque tienes que estudiar tu canción de mañana'. La verdad me siento muy afortunada porque mi vida se daba muy normal y me salté las etapas”, dijo Lucero durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.