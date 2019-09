Lucía Méndez dice que el hijo de Camilo Sesto debería ser el único heredero

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Lucía Méndez, reveló los motivos que tuvo para no asistir al funeral de su amigo, Camilo Sesto, además de señalar que el hijo de él, Camilo Blanes, debería ser el único heredero de la fortuna de este.

Me hubiera gustado irme con Lourdes pero no pude, porque tenía Zacatecas, pero lo pense de pronto irme con ella, pero no pude, no pude, tenía muchas cosas que hacer, mucho trabajo", reveló.