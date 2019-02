Lucía Méndez revela que está en el hospital tras sufrir infección

Ciudad de México.- Lucía Méndez ha debido poner una pausa a su agenda de trabajo para atender a la parte de su vida que es ahora su prioridad: su salud.

A través de un comunicado que hizo llegar al programa De Primera Mano, la cantante y actriz reveló que se encuentra hospitalizada tras sufrir una fuerte infección.

De acuerdo con lo descrito por los conductores, Méndez padeció un malestar en el estómago que la hizo acudir a un centro médico, de donde ya no fue admitida su salida para ser atendida por un problema mayor.

Solo para visarles que aunque me encuentro hospitalizada, les aclaro que el fin de semana tuve un malestar estomacal. La infección fue muy fuerte y por tal motivo ya no me dejaron salir. Además de los medicamentos tengo que guardar absoluto reposo para no tener ninguna complicación y cuidarme”, indicó Lucía Méndez en su mensaje.